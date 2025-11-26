Richard Zenith publica en castellano una biografía del "volcánico" Fernando Pessoa

El escritor Richard Zenith, autor de 'Pessoa. Una biografía' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El traductor y crítico literario norteamericano Richard Zenith ha publicado en castellano 'Pessoa. Una biografía' (Acantilado), un autor que ha definido como "volcánico, con ideas siempre en la cabeza", múltiples proyectos y los heterónimos --identidad literaria ficticia-- como parte de su idiosincrasia.

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que Fernando Pessoa (1888-1935) "tenía centenares de proyectos de publicación", ha dicho que se podría publicarse un libro solo con ellos, y ha añadido que era un escritor ambicioso, pero al mismo tiempo perfeccionista por lo que su desarrollo se difería por sus dudas sobre si valía la pena.

Una de las características de la obra de Pessoa es el uso constante de los heterónimos, de los que Zenith ha dicho que los empezó a usar cuando tenía entre 5 o 6 años y que era un juego literario como para otros autores, pero que en el caso del escritor portugués estaba "conectado a su psicología".

Por ello, aunque ha explicado que la fuente más importante para encarar una biografía de Pessoa es su obra, "todo es autobiográfico de una forma distorsionada", por lo que se debe tener cuidado y medir todo aquello que dicen sus heterónimos.

En ese sentido, ha afirmado que los heterónimos funcionaban también como "una manera de ocultar" a Pessoa, una persona que ha definido como muy reservada y que apenas hablaba de su vida privada.

ESCRITOR "POCO DISCIPLINADO"

Zenith (Washington, 1956) ha dicho que para encarar esta biografía, en la que ha trabajdado durante 13 años, se ha sumergido en los "25.000" papeles que sobreviven de Pessoa, y que por ejemplo ha consultado las cartas que le enviaba su madre.

Ha subrayado que Pessoa era un escritor "poco disciplinado", que en una misma hoja podía escribir el inicio de un poema, la idea de un cuento, el dinero que debía al librero o esbozar una carta que quería escribir.

Ha explicado que existen muchos textos en prosa inéditos, sobre temas diferentes como el esoterismo, reflexiones sobre la historia, temas sociales y relaciones culturales, pero ha advertido de que Pessoa era "indisciplinado" y con textos fragmentarios, también en sus textos dramáticos.

"No hablo de ensayos bonitos, con inicio y final, son textos que Pessoa quería incluir en un proyecto de libro de gran ensayo, que no llegó a terminar", ha afirmado.

BIOGRAFÍA NO ACADÉMICA

Zenith ha afirmado que es una biografía que no se dirige a la Academia y que por ello también quería contextualizar el periodo histórico de Portugal y de Sudáfrica, donde vivió parte de su niñez Pessoa, para ver como "esos tiempos y espacios" influyeron en quien era.

Sobre la sexualidad de Pessoa, ha dicho que ha preferido "no definirlo mucho" en la obra y que sea el lector el que extraiga sobre sus propias conclusiones.

Ha afirmado que hay mucha poesía homoerótica de Pessoa en los años 20, pero que luego se centra más en la búsqueda espiritual, y ha considerado que el autor portugués "vivía la sexualidad de una forma muy suya".

La biografía de Zenith tampoco evita hablar del alcoholismo, señalando que el autor veía la bebida como "un combustible para su escritura" y como algo esencial en su manera de ser y escribir.

Ha explicado que Pessoa, que escribía en diferentes idiomas, no lo hizo en castellano pese a leer en esa lengua, como si lo hizo en inglés o francés: "El castellano es muy próximo, pero no es igual" que el portugués, ha añadido Zenith.