Rius (Junts) insta a ERC a hacer "piña" en Madrid para sacar el máximo rendimiento por Catalunya

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ofrece declaraciones en una rueda de prensa, a 15 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Oller - Europa Press

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado este lunes a ERC a hacer "piña" en Madrid para sacar el máximo rendimiento por Catalunya dada la situación de debilidad que ven en el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Proponemos hacer una estrategia catalana, que pueda sacar el máximo rendimiento nacional en un momento de extrema debilidad histórica en Madrid. No vamos a apuntalar la democracia española, vamos a aprovechar que hay una oportunidad para Catalunya", ha subrayado en rueda de prensa.

Tras explicar que han trasladado la propuesta a todos los actores del independentismo --partidos y entidades-- sin poner ninguna condición, ha insistido en que "la debilidad de Sánchez fruto de sus incumplimientos es una oportunidad para Catalunya para hacer piña en Madrid y sacar el máximo rendimiento nacional".

"No se trata de hacer frentes y sí de aprovechar la situación para cumplir con Catalunya, para romper con el régimen del 78 y conseguir un mayor reconocimiento nacional", ha precisado.

LEGISLATURA EN CRISIS

Y es que, para Rius, la legislatura española está en crisis porque Sánchez está "acorralado, no tiene una mayoría para poder gobernar, no hay Presupuestos y el PSOE está manchado con casos de corrupción y acoso sexual".

Después de romper con el PSOE a finales de octubre, cree que se ha demostrado que los socialistas no había cumplido con parte de los compromisos adquiridos con Junts "por falta de voluntad posible y no porque no fuera posible".

"Con esta lluvia de acuerdos, Sánchez busca rehacer el acuerdo con Junts pero ya le hemos dicho que llega tarde y que aún queda muchos acuerdos por cumplir", ha recalcado.

Como ven que el presidente del Gobierno "está dispuesto a prorrogar la legislatura a cualquier precio pese a su debilidad", Rius ha destacado la necesidad de aprovechar esta situación en beneficio de Catalunya.

"Y esta estrategia es más necesaria que nunca en un momento en que el presidente Salvador Illa ha renunciado a defender los intereses de Catalunya en Madrid, porque preside un Govern supeditado al PSOE", ha añadido.