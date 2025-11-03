Rius (Junts) recrimina a Mazón que su dimisión llega "tarde" tras su gestión de la dana

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha recriminado este lunes que la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también llega "tarde" tras su gestión de la dana hace un año.

"Hizo tarde con la gestión de la dana y también hoy dimitiendo, porque debería haber dimitido hace un año tras una gestión nefasta" de la dana, ha asegurado en rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido.

También ha criticado el discurso de Mazón porque, a su juicio, no ha reconocido ningún tipo de responsabilidad y ha aprovechado para "atacar a otras formaciones, y sobre todo porque ha menospreciado el dolor de las víctimas".