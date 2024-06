Robbie Williams abre su muestra en Moco Barcelona: "A la edad de 50 estoy disfrutando de mi vida"

Afirma que se siente muy agradecido con Barcelona: "Es una ciudad muy viva y llena de arte"



BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante Robbie Williams ha inaugurado este jueves su exposición 'Confessions of a crowded mind' en el Moco Museum de Barcelona, una muestra en la que aborda los problemas de salud mental y su primera en España, y que dice que le ha ayudado personalmente: "A la edad correcta de 50, estoy creciendo en mis zapatos y disfrutando de mi vida".

En declaraciones a los periodistas este jueves, antes de la inauguración de la exposición, abierta al público a partir de este viernes, ha agradecido a Barcelona su recibida: "Es una ciudad muy viva y llena de cultura y arte".

"Esta ciudad me ha ofrecido mucha compasión y mucho amor. Y la mejor audiencia que tuve en mi último show, en mi último tour, fue aquí en Barcelona", ha recordado.

Preguntado por cómo se siente con su trabajo exhibido, ha asegurado que aun está "tratando de descubrirlo" pero que le hace sentirse muy orgulloso, y ha afirmado que es una experiencia muy agradable y que le gusta estar en Barcelona.

"Todo lo que sé es que estoy sonriendo mucho en mi corazón", y ha agradecido a Moco Museum ofrecerle su espacio en Barcelona para poder exponer su arte, algo que define como un honor, y ha reconocido que el hecho de que sea en la capital catalana es un añadido, en sus palabras.

"MI TRABAJO ES PARA LAS PERSONAS DESAFIADAS EN ESTA VIDA"

Posteriormente, Williams se ha hecho fotografías con seguidores, a quienes ha agradecido, en un pequeño discurso, haberle acompañado en este viaje, dice textualmente, a través del arte: "Y por notar algo en mi trabajo que puede ser importante para mostrar".

"Mi trabajo es para los disléxicos, los TDAH, los depresivos, los extraños sociales, los vulnerables, los enfermos mentales, las personas que se han visto desafiadas en esta vida, que creo que todos en el planeta lo estamos ahora mismo", ha añadido.

Ha destacado cómo le ha ayudado personalmente todo este proceso creeativo: "Realmente ayuda a mi propia autoestima, que increíblemente ha estado muy baja durante mi vida, incluso con todo el éxito que he tenido".

EXPOSICIÓN

La exposición de Williams se extiende a lo largo de cuatro salas del museo barcelonés, donde se pueden ver 23 obras sobre situaciones del día a día como un hombre que se acaba de despertar y dice ‘I just can’t today’ (‘Hoy simplemente no puedo’); u otro en medio de una multitud que afirma ‘I like people but they make me very, very tired’ (‘Me gusta la gente pero me hacen sentirme muy muy cansado’).

En algunas abundan los colores y motivos psicodélicos con frases motivadoras como ‘Paint the whole world with rainbow’ (‘Pinta todo el mundo con un arcoíris’), ‘Be dopamine’ (‘Sé dopamina’) y ‘Love me or hate me, I’m totally worthy of your dopamine’ (‘Quiéreme u ódiame, soy totalmente merecedor de tu energía’); que contrastan con otras completamente minimalistas con trazos negros sobre fondo blanco.

Otras contienen mensajes sobre temas de actualidad como una donde aparece la Tierra rodeada por unos brazos y se lee ‘Together we can make things worse’ (‘Juntos podemos hacer las cosas peor’); o uuna pared con un cuadro digitalizado en el que se leen pensamientos que atormentan a las personas, como ‘My ozempic dosage’ (‘Mi dosis ozempica’) o ‘The size of my penis’ (‘El tamaño de mi pene’).

Al evento han asistido la actriz Irene Montalà; el locutor Llucià Ferrer; el empresario Alex Estil·les; y las ‘influencers’ Ares Aixalà y Laura Hayden; entre otros.