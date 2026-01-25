Rodalies funcionará este lunes en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4

Paneles informativos en la Estación de Fabra i Puig el viernes - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de trenes de Rodalies en Catalunya se reanudará este lunes totalmente en la línea R2 y parcialmente en las R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), y R4 (funcionará de Terrassa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders).

Lo han anunciado este domingo por la tarde en rueda de prensa el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras la reunión de seguimiento del estado de la red ferroviaria.

El servicio se retomará a las 6.00 y habrá servicio gratuito un mes, ha dicho Paneque.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))