Accidente tren Adamuz | En directo: Puente afirma que la última información que llega es muy grave

Accidente de tren de Córdoba grabado por una pasajera - @ELEANORINTHESKY
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 23:00
MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido y 25 están heridas graves tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.

Abascal sigue con "desolación" el accidente en Adamuz y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado seguir "con atención y desolación" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno.

La Junta despliega ocho UVI y 10 ambulancias y moviliza sanitarios de Jaén tras el descarrilamiento de Adamuz

La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.

Al menos diez muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en AdamuZ

La cifra de fallecidos se ha elevado a diez, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. Por su parte, la circulación de trenes de Alta Velocidad continúa suspendida.

Adif suspende la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva este lunes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa de un descarrilamiento a la altura de dicho municipio de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos diez fallecidos y varios heridos.

Iryo habilita el teléfono 900 001 402 para atender a los afectados por el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba)

Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).

Puente afirma que la última información que llega sobre el accidente en Adamuz "es muy grave"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "no se puede confirmar" todavía el número de víctimas como consecuencia de los dos trenes de alta velocidad descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba).

Feijóo conversa con Moreno tras el accidente de dos trenes en Córdoba y traslada su solidaridad a los afectados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras al accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados.

Adif habilita el teléfono 900101020 para familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Córdoba

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe.

La Comunidad colabora en Atocha en la atención a afectados por el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba)

Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid se ha trasladado la noche de este domingo a la estación de Puerta de Atocha Almudena Grandes para ofrecer apoyo a los afectados por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

