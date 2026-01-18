Accidente tren Adamuz | En directo: Puente afirma que la última información que llega es muy grave

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido y 25 están heridas graves tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.

