Rodalies participa en la final de la iFest Challenge Competition con dos proyectos innovadores

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya participa este martes en la final de la iFest Challenge Competition 2026, la competición de retos impulsada por la Generalitat de Catalunya y dirigida a jóvenes interesados en la ciencia, la innovación y la tecnología, con dos proyectos innovadores y el objetivo de aportar soluciones creativas y con impacto social, informa este lunes en un comunicado.

Un total de 18 equipos respondieron al reto lanzado por Rodalies, sobre idear propuestas que permitan aprovechar el tiempo de viaje en tren para generar experiencias de aprendizaje, entretenimiento e interacción entre los viajeros, y la compañía ha seleccionado dos de ellos, uno en categoría senior y otro en categoría junior.

En la categoría senior, el Centre d'Estudis Roca de Barcelona competirá en la final, con el proyecto App Renfe, que consiste en crear una plataforma digital interactiva de Renfe para hacer más entretenidos y productivos los trayectos diarios, escaneando códigos QR desde su teléfono móvil.

El Col·legi Claret de Barcelona llega a la final en la categoría junior con el proyecto Railmotion, una propuesta para integrar pedales bajo los asientos del tren para pedalear durante el trayecto, generar energía y ganar puntos con retos y recompensas, haciendo el viaje más activo, divertido y sostenible.

Renfe ha participado en la iFest Challenge Competition junto a otras organizaciones y empresas referentes en innovación dentro de sus sectores, que han planteado retos reales con la voluntad de impulsar el talento emergente y generar soluciones aplicables al entorno profesional.