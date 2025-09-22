Rodríguez (PP) acusa a Sánchez e Illa de hacer "oposición al pasado" con sus críticas a Aznar

Ve un "toque de atención" en la encuesta que situaba a Vox y AC por delante del PP

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, de hacer "oposición al pasado" con sus críticas este domingo en la Festa de la Rosa del PSC al expresidente del Gobierno José María Aznar.

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que estas críticas son una estrategia para "desviar la atención", y ha defendido que mientras los dos líderes socialistas las hacen, los problemas de los españoles siguen siendo los mismos.

En concreto, Illa aseguró, en un acto político en Gavà (Barcelona), que "el aznarismo es terminal y perjudicial", y Sánchez exigió a Aznar que pidiese disculpas por mentir con la guerra de Irak y el 11M.

Sobre la equiparación entre el PP y Vox que también hicieron Sánchez e Illa, Rodríguez ha respondido que el programa de su partido es bastante diferente al de Vox: "Es evidente que no son lo mismo, son dos ofertas en algunos casos muy diferentes", ha subrayado.

AUGE DE VOX Y AC

Preguntado por la encuesta de este domingo en 'La Vanguardia' en la que Vox y Aliança Catalana (AC) aumentaban su representación y superaban al PP, que perdería dos escaños, Rodríguez ha respondido que les preocupa que haya "un ligero descenso" de su partido.

"Debemos continuar trabajando en mostrar que el PP es una alternativa a los gobiernos que tenemos", ha afirmado el secretario general de los populares catalanes, que ha descrito esta encuesta como un toque de atención.

Rodríguez ha señalado que el resultado de este sondeo es una muestra de que "los partidos gobernantes", en alusión al PSC y al PSOE, no están resolviendo los problemas de la ciudadanía, al ser preguntado por si les culpabiliza de un eventual auge de la extrema derecha.

Ha sostenido que los problemas no se resuelven con "políticas buenistas en inmigración", y ha añadido que si las políticas que se han aplicado en los últimos años no resuelven los problemas sino que los hacen crecer, se deben cambiar.

PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

Rodríguez ha calificado de "malentendido" lo ocurrido en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), donde el PP tiene mayoría absoluta, y donde se aprobó el pasado lunes una moción de los populares en que trasladaban el apoyo al Pacte Nacional per la Llengua.

El dirigente popular ha sostenido que no son "partidarios de las imposiciones lingüísticas", sino de la promoción de las lenguas, y ha descartado que su partido apoye algunos puntos del Pacte, ya que lo consideran un todo.

"Llevamos años de políticas lingüísticas de la mano de nacionalistas, ya sean separatistas o socialistas, con las mismas líneas de actuación en la lengua, que es la imposición", ha lamentado Rodríguez, que ha vinculado estas políticas con el descenso del uso social del catalán.