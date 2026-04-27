Rodríguez (PP) expresa su "respeto a las decisiones" judiciales tras eximir la AN a Jordi Pujol

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha expresado su "respeto a las decisiones que toman los tribunales" tras la decisión del tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol de eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años.

En una rueda de prensa en la sede del partido este lunes, Rodríguez ha apuntado que "se ha constatado que no está en condiciones de prestar declaración" después de que el exdirigente catalán se haya sometido a otro reconocimiento médico tras el cual se ha acordado que quede fuera del procedimiento.

"La opinión con la que nos referimos a la justicia siempre es la misma: respeto por las decisiones judiciales", ha subrayado el dirigente del PP catalán.