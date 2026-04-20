Rodríguez (PP) tilda de "injusta, insegura e insostenible" la regularización de inmigrantes

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha tildado este lunes de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la regularización extraordinaria de inmigrantes que, además, cree que es absolutamente irresponsable por parte del Gobierno.

Así se ha expresado en una entrevista de La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press este lunes, en la que ha afirmado que "las regularizaciones masivas provocan el efecto llamada".

"No hay medidas que garanticen que las personas que regulariza España sean personan que no tienen antecedentes penales o antecedentes policiales", ha agregado.

Preguntado por las regularizaciones impulsadas por gobiernos del PP como el de José María Aznar, Rodríguez ha apuntado: "La diferencia fundamental es que en aquel momento en nuestra casa había un 2% de personas inmigrantes, y actualmente estamos acercándonos al 20%. La situación es bastante diferente".

La regularización de migrantes, que empezó el 16 de abril de forma telemática, finalizará el 30 de junio de este año y este lunes es el primer día que se pueden llevar a cabo los trámites de forma presencial.

EXTREMADURA

Respecto al acuerdo de gobierno de coalición del PP de María Guardiola con Vox, Rodríguez ha apuntado que cuando no es posible gobernar en solitario se debe llegar a acuerdos y "se deben asumir tesis que no son propias, sino que son de otras fuerzas políticas".

Sobre la cuestión de la prioridad nacional que señala el acuerdo con Vox en Extremadura, ha afirmado que se tiene que ver cómo se puede aplicar esto, aunque ha concluido: "No tengo ninguna duda de que será escrupulosamente legal".

ACUERDOS CON JUNTS

Preguntado por si el PP podría llegar a acuerdos con Junts teniendo en cuenta esa asunción de tesis de otros partidos que ha defendido, ha afirmado que podrían "ponerse de acuerdo" en cuestiones como economía o seguridad.

"Hay una línea que se llama Constitución. Y nosotros esta línea no la atravesaremos. Junts es una fuerza política que lo que quiere es cargarse la Constitución", ha zanjado.

Finalmente, preguntado por la gestión de los aeropuertos catalanes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijera que la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya (AAC) será inmediata, Rodríguez ha afirmado que sería un "error monumental" fraccionar Aena.