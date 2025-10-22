Romero aplaude la "rectificación" del Gobierno por la cuota de los autónomos, ante críticas de PP

La consellera de Economía, Alicia Romero, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament de ese miércoles y jueves llevará a debate dos decretos ley del Govern: el que crea - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha aplaudido este miércoles la "rectificación" del Gobierno sobre la cuota de los autónomos ante las críticas del portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, al respecto.

"Ahora se ha hecho una propuesta, sí. Rectificando, es verdad. Y me parece que rectificar está bien en política. Ojalá se hiciera muchas más veces, y ahora buscando el acuerdo y consenso con los agentes sociales y económicos. Esto es lo que hacemos", ha dicho en la sesión de control en el Parlament a los consellers.

Todo ello después de que Fernández haya acusado al Gobierno de dar la espalda a los autónomos, un colectivo que considera que también sufre el "infierno fiscal" que se vive en Catalunya junto con otros colectivos como las pequeñas y medianas empresas.

Para Romero, muchas de las demandas hechas por Fernández se refieren a competencias que son del Gobierno y no de la Generalitat, y ha asegurado que si quieren ayudar lo hagan con la reforma del modelo de financiación "en la que el Govern pide más capacidad normativa".

Así, ha aconsejado a Fernández conocer cuál es la capacidad normativa de la Generalitat: "No la tenemos con la Seguridad Social ni con elementos impositivos para los autónomos", ha zanjado.