Romero (Factorial), Sarsanedas (GPAInnova) y Dosta (Woodys), finalistas del premio Jove Empresari

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres candidatos que optan a llevarse el 32 premio Jove Empresari son el cofundador de Factorial, Jordi Romero; el cofundador y ceo de GPAInnova, Pau Sarsanedas, y el fundador y ceo de Woodys, Josep Dosta.

Así lo ha anunciado este martes en un comunicado la Associació de Joves Empresaris de Catalunya, que entrega los premios y que este año cumple el 40 aniversario en el ecosistema emprendedor catalán.

Como novedad, en la edición de este año el jurado ha escogido a los finalistas a partir de "una selección de candidatos destacados en ediciones anteriores", con la voluntad de resaltar aquellas trayectorias que han afianzado su impacto en el tiempo.

Por otro lado, Madequa, Pets and Vets y Trueclod son las tres empresas que optan al premio de Millor Iniciativa Empresarial.

El acto de entrega de los premios se celebrará el próximo 16 de octubre en una gala en la Casa Fuster.