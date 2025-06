Romero pide mejorar en innovación y conocimiento: "No podemos competir por sueldos más bajos"

Raquel Gil defiende el papel de la administración en la digitalización de la economía

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido mejorar la economía en base a la innovación y el conocimiento: "No podemos competir por sueldos más bajos, no podemos competir a la baja".

Lo ha dicho este viernes en la inauguración de la sesión final del 4 Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organizado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, junto a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, y el decano del Col·legi, Carlos Puig de Travy.

Romero ha lamentado que "los sueldos no van al ritmo de la economía" a la hora de crecer, lo que se puede ver en la evolución del producto interior bruto (PIB) per cápita, que crece a un ritmo inferior al de la economía.

Ha explicado que no se puede permitir "que la economía crezca pero no se reparta" y ha reclamado trabajar para una economía, textualmente, cada vez más justa y equitativa.

La consellera ha dicho que es necesario hacer más resiliente e innovadora la economía, y que esté basada en la tecnología y sea más sostenible "sin olvidar la reducción de la desigualdad".

RAQUEL GIL

Gil ha destacado la oportunidad que suponen espacios como el CEC para "pararse en un mundo donde todo pasa muy rápido" y afrontar los retos que no solo se presentan en Catalunya, sino en las ciudades y, en concreto, en Barcelona.

Ha reivindicado que más de la mitad de las startups catalanas han pasado en algún momento por los servicios que ofrece el consistorio, textualmente, y ha señalado a su "apuesta decidida por la diversificación económica" que, además, permita generar oportunidades a la ciudadanía.

Por otro lado, ha defendido el papel de la administración en la digitalización de la economía que, a su juicio, ya no es solo un objetivo sino una condición 'sine qua non', así como para "no dejar a nadie atrás", poniendo a las personas en el centro también en el sector económico.

PUIG DE TRAVY

Puig de Travy ha puesto en valor que el Congrés d'Economia i Empresa "no es una declaración de intenciones, sino un abanico de propuestas de una hoja de ruta para hacer de Catalunya una tierra más próspera".

El decano ha añadido que estas ideas deben servir para hacer nuevas políticas económicas y orientar las estrategias empresariales, ya que "la Catalunya del futuro no se puede improvisar, se debe pensar y liderar con ideas".

Ha explicado que el Congrés tiene el deber de poner el conocimiento y la experiencia al servicio de la economía, y ha llamado a aprovechar el legado que deja.