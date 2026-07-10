Romero pide al PP y Junts que faciliten el nuevo sistema de financiación autonómica

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero. - GOVERN

LLEIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido al PP y a Junts que faciliten la aprobación del nuevo modelo de financiación una vez el texto entre en el Congreso.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Lleida, tras un encuentro con agentes económicos y sociales para explicar el impacto de los presupuestos en la provincia, recoge la Conselleria en un comunicado posterior.

Ha explicado que una vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), agendado para el 29 de julio, apruebe la propuesta, esta entrará en el Congreso de los Diputados y, si supera el debate a la totalidad, se abrirá un proceso de negociación.

Romero ha invitado a estas formaciones a mejorar la propuesta durante esta negociación, a través de las enmiendas que se puedan incorporar durante la tramitación parlamentaria: "Tenderemos la mano para que todo el que quiera contribuir a mejorarlo y hacer posible su aprobación".

4.700 MILLONES

La consellera ha recordado que la reforma del modelo de financiación representará una inyección de 4.700 millones de euros para Catalunya, además de establecer un sistema "más justo, igualitario y solidario, con mucha más corresponsabilidad fiscal y capacidad normativa".

Ha destacado también que facilitaría la gestión de las finanzas públicas al eliminar el sistema de anticipos y liquidaciones, y permitiría a la Generalitat recibir los recursos "en el momento".