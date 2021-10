Romero (PSC) cree que el Govern optará por pactar Presupuestos con el PSC antes que prorrogarlos

Insiste en ofrecer al PSC para abordar las cuentas si el Govern no consigue pactarlas con la CUP

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, considera que el Govern de Pere Aragonès optará por pactar los Presupuestos catalanes con los socialistas si no logra un acuerdo con la CUP antes que tener que prorrogar las cuentas actuales, porque cree que se necesitan unos nuevos Presupuestos: "Y si eso pasa por el PSC, lo tendrán que acabar aceptando".

"Estamos encaminados a aprobar unos Presupuestos y, en todo caso, si no los puede aprobar con la CUP, los tendrá que aprobar con el PSC", ha remarcado en una entrevista de Europa Press, en la que ha pedido a Aragonès priorizar lo mejor para los ciudadanos en el debate presupuestario.

Cree que el hecho de que Aragonès y el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, garanticen que habrá Presupuestos para 2022 implica que "están diciendo, de forma indirecta, que es mejor aprobarlos, aunque sea con el PSC, que no aprobarlos".

"El presidente Aragonès, que ha sido conseller de Economía, sabe lo que condiciona una prórroga presupuestaria", que no permite ampliar inversiones ni modificar el capítulo de personal, por lo que Romero considera que sería un error que el Govern se decantara por esta opción si no logra cerrar un acuerdo con los 'cupaires'.

Preguntada por si teme que la CUP pacte finalmente con el Govern unas cuentas muy condicionadas por los anticapitalistas, ha señalado que "en 2017 la CUP ya aprobó unos Presupuestos que no eran nada 'cupaires" --lo hicieron a cambio del compromiso de impulsar el 1-O--, por lo que no le extrañaría que unas cuentas pactadas por Govern y CUP no incluyeran muchas demandas de la formación.

"Con la CUP tendremos que esperar a saber qué pasa, porque es imprevisible en este sentido", y ha añadido que se le deberá reprochar su postura si apoya una ley de medidas fiscales y financieras sin que modifique impuestos como el IRPF, el de sucesiones y el de patrimonio, que la CUP pide incrementar.

Romero, que ha avisado de que excluir al PSC no es positivo para Catalunya, ha insistido en que los socialistas están dispuesto a abordar las cuentas si el Ejecutivo de Aragonès no logra pactarlas: "Eso no significa que nos entreguemos al Govern o que nos adhiramos al Presupuesto que nos presenten, pero sí que abrimos la puerta a hablar".

Ha pedido al Govern llevar las cuentas al Parlament lo antes posible --ve el 16 de noviembre como fecha máxima para tenerlos aprobados en enero--, y ha atribuido el hecho de que no haya presentado sus líneas maestras a que no hay acuerdo, a que son los primeros Presupuestos que negocia Giró y a que "están pendientes de la CUP, y eso hace que estén un poco encallados".

Preguntada por el si PSC tomará la iniciativa y pedirá una reunión al Govern si no acuerda las cuentas con los 'cupaires', Romero ha replicado que es el Ejecutivo de Aragonès quien debe buscar alternativas si no logra un pacto con la CUP: "Esperamos que quien tenga la iniciativa sea el Govern. Quien debe tener esta actitud proactiva es el Govern".

EL PSC DE ILLA

La dirigente socialista ha celebrado que se haya proclamado al líder del grupo parlamentario, Salvador Illa, como primer secretario electo del PSC, y ve positivo que ningún otro candidato se haya postulado para liderar el partido: "Creo que nadie cuestiona el liderazgo de Salvador Illa".

Romero, que se ha puesto a disposición de Illa y del partido para ocupar la responsabilidad que consideren más adecuada, ha elogiado la gestión del ya exprimer secretario, el ministro Miquel Iceta y, preguntada por si Iceta seguirá desempeñando un papel en el PSC, ha asegurado desconocer este asunto.

