Romero (PSC) confía en una pronta reunión Sánchez-Aragonès y no ve peligrar la legislatura

Dice que la comisión de secretos es "una de las vías" para aclarar el espionaje

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha confiado este viernes en una reunión "cuanto antes" entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, sobre el espionaje con el software Pegasus, y ha insistido en que la legislatura no peligra tras conocerse este caso.

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, al preguntársele si cree que ambos deben verse tarde o temprano para rebajar la tensión: "Evidentemente los dos presidentes tienen que hablar. Nosotros lo hemos dicho. Nos reafirmamos en la apuesta por el diálogo".

"Esperamos que, más pronto que tarde, puedan hablar de sus diferencias, de las cosas que les acercan y les preocupan", ha añadido Romero.

Sobre si urge fijar fecha, ha contestado que lo deben acordar ellos, aunque ha matizado: "Nos gustaría que pudiesen hablar cuanto antes mejor, y esperamos que lo hagan" en aras del compromiso de diálogo del Gobierno, y ha esperado que también sea un compromiso de la Generalitat.

Tras preguntársele por las declaraciones de Aragonès de este viernes en las que advertía de que el espionaje aleja las posibilidades de estabilidad de la legislatura española, Romero lo ha descartado ya que, a su juicio, la legislatura no peligra, sino que se "generan otras mayorías".

"Tenemos una mayoría de investidura que es verdad que en algunos momentos no ha sido de tal manera: ERC ya votó en contra de los Estados de alarma y la reforma laboral, y ahora contra el decreto anticrisis por Ucrania. No se rompió en aquel momento, y no creemos que se tenga que romper ahora", ha añadido.

Sobre si se debe desclasificar la autorización judicial para llevar a cabo el espionaje, la socialista ha dicho que no le corresponde a ella decir si esto se debe hacer, porque "son documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", y recuerda que este jueves se celebró la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para tratar estas cuestiones.

Para ella, esta comisión debe ser "una de las vías" para aclarar los hechos de Pegasus y pide a los diputados participantes que sean prudentes y responsables sobre lo que se explique en ella ya que, según ella, este jueves no fue así.

Romero ha remarcado la importancia de que este viernes Sánchez acompañe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la XXXVII Reunió Cercle d'Economia en Barcelona para recoger el premio a la Construcción Europea, otorgado por la entidad, y cree que es una muestra de "este compromiso de España con Europa, con los valores europeos y con fortalecer aquello que une a todos".

REUNIÓN DEL 'GOVERN ALTERNATIVO'

Romero ha destacado que el 'Govern alternativo' de Salvador Illa ha aprobado un documento para potenciar la inversión en los cultivos de regadío en Catalunya --ya que "en los últimos diez años ha habido un recorte del 86%"-- y el sector sea más eficiente, se produzcan más y mejores alimentos y luchar contra la despoblación de territorios agrarios.

También ha aprobado un documento sobre la ejecución del proyecto del Corredor Mediterráneo, en el que se constata que "se está haciendo todo con un buen ritmo" y, concretamente, las obras que afectan al Puerto de Barcelona.