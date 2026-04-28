Romero reconoce decepción por el 'no' de Junts al Consorci d'Inversions pero avanza una alternativa

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reconocido sentir "decepción" después de que Junts haya votado este martes en el Congreso de los Diputados en contra de la creación del Consorci d'Inversions para mejorar la ejecución de las inversiones estatales en Catalunya, aunque ha avanzado que se trabajará en otra vía para alcanzar este objetivo "que no deba pasar por su voto".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación, tras la votación en el Congreso de la propuesta pactada por el Govern de la Generalitat y ERC a mediados de abril, y que preveía que la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya alcanzara el 95%.

"Lo ha hace Junts es decir un 'no' a Catalunya, un 'no' a mejorar la ejecución de inversiones en este país, que ha sido una de las quejas que hemos tenido siempre en Catalunya", ha defendido Romero, que también ha señalado que el partido no hiciera ninguna propuesta para cambiar la situación cuando gobernaba.

La consellera, sin embargo, ha abierto la puerta a un nuevo instrumento o vía que, aunque esté todavía por determinar, permita asegurar la ejecución del 100% inversiones, que es uno de los grandes déficits y peticiones de Catalunya.

"Buscaremos la fórmula para, evidentemente, no haber de depender de Junts per Catalunya, que lo que está haciendo últimamente es decir que no a todo lo que se le propone, no a Catalunya y no a todo lo que mejora la vida de la gente", ha añadido Romero.