Romeva afirma que su juicio será injusto y pide no convertirlo en una "cita decisiva"

El exconseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat Raül Romeva ha afirmado este miércoles que el juicio sobre el proceso soberanista "no será justo y, por lo tanto, no será un juicio" y ha pedido al independentismo que no lo convierta en un fecha decisiva para el calendario de sus reivindicaciones.

"El juicio no tiene que ser visto como una meta o encrucijada. No lo es, no lo será. Fijarlo en el calendario como cita decisiva, legitimarlo, sería un error que consolidaría la estrategia del Estado. Sin darnos cuenta, la haremos triunfadora", ha expuesto en varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press.

Romeva ha reaccionado así después de que se haya instalado en el independentismo el debate de si la sentencia de este juicio, para el que aún no hay fecha, tiene que marcar un punto de inflexión en el proceso soberanista y, por ejemplo, servir para reactivar la república.

El exconseller considera que la estrategia soberanista no tiene que estar supeditada a los tribunales: "Adelantémonos a una sentencia injusta, sea la que sea, y dictémosla nosotros. Trabajemos cada día para denunciar al mundo la vulneración de derechos y la represión de un Estado fallido".

Ha afirmado que el Estado no quiere juzgar a los presos soberanistas sino "sentenciarlos", y ha asegurado que se han vulnerado los derechos fundamentales y los pilares democráticos más básicos solo para defender la integridad territorial de España, a su juicio.

Romeva argumenta que están encarcelados por motivos "puramente políticos" y la demostración, asegura, es que varias justicias europeas han decidido no extraditar a los dirigentes soberanistas que se fueron a vivir al extranjero para no comparecer ante la justicia española.

"No estamos ante un juicio sino ante un castigo, también para nuestras familias. Sea cual sea la sentencia, la pena ya se ha dictado. No hace falta leer la conclusión final, hoy sabemos que somos protagonista de una represalia estatal", concluye.