Ros (UGT) critica a quienes dan "lecciones de catalanidad" y avisa de que el odio divide

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha criticado este viernes a quienes dan "lecciones de catalanidad" y ha avisado de que el odio confronta y divide, advirtiendo a quienes quieren votar a estas opciones de que el odio no les subirá salarios, no les bajará alquileres ni mejorará la educación y la sanidad pública.

"Si no queremos que nos pase lo mismo, no podemos votar lo mismo que en Estados Unidos, Italia, Argentina y otros países", ha avisado tras la tradicional ofrenda al monumento Rafael Casanova por la Diada, donde ha defendido que la identidad catalana es la suma de muchos orígenes y trayectorias.

Por ello, ha emplazado a los que dan "lecciones de catalanidad" a revisar si sus apellidos tienen origen árabe, además de reclamar la importancia de reivindicar las libertades frente a un fascismo que, a su juicio, quiere volver.