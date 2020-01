Ros (UGT) espera que la reforma laboral esté derogada parcialmente para el 1 de mayo

Publicado 08/01/2020 15:18:18 CET

El sindicalista cree que se abren "tiempos de diálogo y acuerdos" en lo político y social

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha dicho este miércoles que espera que la reforma laboral esté derogada para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una de las medidas acordadas por PSOE y Unidas Podemos para desarrollar durante la recién estrenada legislatura.

Lo ha dicho en rueda de prensa acompañado por la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, con quien se ha reunido para abordar el congreso del sindicato que se celebrará este año en La Farga.

Ros ha defendido que la derogación parcial de la reforma laboral tiene que ser de las primeras medidas que debe encarar el Ejecutivo central; se debe impulsar dentro del marco del diálogo social, y que, si no se ha hecho en mayo o en septiembre, cuando tendrá lugar el congreso del sindicato, querrá decir que "estos del Ibex y las patronales" se salen con la suya otra vez.

"Nosotros no queremos derogar para ir hacia atrás, a legislaciones anteriores, lo que queremos es que la derogación sea un elemento de nuevo diálogo social porque se ha demostrado que, aplicando la flexibilidad y la precariedad que nos decían que servirían para mantener puestos de trabajo, lo que hemos hecho ha sido empobrecer a la gente que trabaja", ha razonado.

El sindicalista ha remarcado que no se puede entrar en una negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores o una nueva legislación laboral "si las partes más duras" de la reforma laboral, las que han destruido más puestos de trabajo, no han sido derogadas, puesto que ha considerado que las patronales aprovecharán para eternizar las negociaciones para que no haya acuerdos.

"Yo no dudo de la derogación parcial de la reforma laboral, dudo de si nos gustará más o menos a las organizaciones sindicales por si es más o menos parcial o más o menos total", ha expuesto Ros, que ha pedido esperar a ver qué pasa y ha asegurado que apretarán para que se cumpla esta medida.

"TIEMPOS DE DIÁLOGO Y ACUERDOS"

Ros ha considerado que, con la constitución del nuevo Gobierno, se abren "tiempos de diálogo y acuerdos" tanto en el ámbito político como en el social, y que vendrán meses y años de esperanza.

Ha remarcado que no se puede perder la "oportunidad" que se abre con el Ejecutivo central y que toca recuperar derechos sociales perdidos durante los años de crisis económica y construir de nuevos, como los que exige la emergencia climática.