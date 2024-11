Ros (UGT) y Pacheco (CC.OO.) reclaman a la clase política soluciones a la falta de vivienda

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CC.OO. de Catalunya y de UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros respectivamente, han pedido este sábado a la clase política soluciones a la falta de vivienda, en declaraciones antes de la manifestación de Sindicat de Llogateres en Barcelona.

Ros ha dicho que tan importante es un trabajo digno como una vivienda digna, y que la política tiene que dar soluciones: "No nos sirven soluciones de que se harán no sé cuántos pisos en no sé cuántos años, sino que hay que solucionar las cosas".

"No hace tantos años, un 15M alrededor de una serie de situaciones provocó una crisis social de unas movilizaciones. Yo creo que lo importante es avanzarse a esta situación", porque, además de la movilización por la vivienda hay gente empujada por muchas más necesiades, ha dicho.

Ha citado como ejemplos los precios de los alimentos y de las energías, y en definitiva el coste de la vida: "Hay que estar atentos. Hoy no solo nos movilizamos por la vivienda, sino por un trabajo digno, una vivienda digna y poder llegar a fin de mes con dignidad".

JAVIER PACHECO

Pacheco ha destacado que la manifestación del Sindicat de Llogateres tiene apoyo de miles de entidades porque la crisis de la vivienda es "el efecto que más incorpora el factor hacia las desigualdades, y las desigualdades son un disolvente para la democracia".

"Pedimos a los poderes públicos que intervengan en el mercado inmobiliario" y que el precio del alquiler se regule, porque no basta con invertir solo en alquiler público, ha afirmado.

"Esto es muy necesario pero no es suficiente. Tenemos que intervenir en el mercado inmobiliario para que deje de regularse mediante la especulación", ha añadido.