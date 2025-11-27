Rosa Pàmies-Vilà, nueva coordinadora de las PAU de Catalunya

Archivo - Imagen de archivo -Una facultad catalana en el primer día de las PAU 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha nombrado a Rosa Pàmies-Vilà como nueva coordinadora de las Pruebas de Acceso de la Universidad (PAU) de Catalunya, por un periodo renovable de 4 años, y coge el relevo en el cargo de Pilar Gómez.

Pàmies-Vilà, ingeniera industrial y Doctora en Ingeniería Biomédica, es profesora agregada del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), donde ha ejercido como secretaria académica desde 2023, informa la Conselleria de Investigación y Universidades este jueves en un comunicado.

Su trayectoria combina la faceta investigadora, ya que es miembro del Laboratori de Biomecànica (BIOMEClab) dentro del Institut de Recerca i Innovació en Salut (IRIS, UPC) y del Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD, CERCA), con la docente, donde cuenta con 17 años de experiencia; desde 2025 es la coordinadora del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en el ETSEIB.