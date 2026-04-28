Rosa Peral es trasladada de Mas d'Enric (Tarragona) a Brians 1 (Barcelona)

Archivo - La comitiva judicial del crimen de la Guardia Urbana durante la inspección ocular de la casa de la acusada Rosa Peral en Cubelles (Barcelona), en una imagen de archivo - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión como coautora del conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' junto a Albert López, que fue condenado a 20 años, ha sido trasladada este martes del Centre Penitenciari Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, el traslado se ha efectuado la mañana de este martes y Peral ya se encuentra en el módulo de ingresos del centro penitenciario barcelonés.

Rosa Peral ingresó en prisión provisional el 16 de mayo de 2017, 15 días después de la muerte violenta de su entonces pareja, Pedro Rodríguez, y desde entonces ha pasado por la prisión de Wad-Ras, en Barcelona; Brians 1, a la que ha regresado, y Mas d'Enric.