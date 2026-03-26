Rosalía canceló su actuación en Milán este miércoles por una intoxicación alimentaria "muy fuerte"

Archivo - La cantante Rosalía durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Concierto-Manifiesto x Palestina, cuenta con artistas como Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rosalía ha cancelado su actuación en Milán este miércoles por la noche tras expresar en el escenario que se sentía indispuesta por una intoxicación alimentaria "muy fuerte", en la que era la quinta fecha de su gira 'Lux Tour'.

"He intentado hacer este espectáculo desde el principio, y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte, y he intentado aguantar hasta el final. Pero me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera", ha dicho la artista catalana.

La próxima fecha de su gira es el siguiente lunes en Madrid, donde realizará 4 conciertos entre el 30 de marzo y el 4 de abril y, después de dos actuaciones en Lisboa, el 13 de abril viajará hasta Barcelona para actuar en cuatro conciertos entre el 13 y el 18 de abril.