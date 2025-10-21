Roser Capdevila recibirá el Premio Honorífico de los Premi Ateneus 2025 de la FAC

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Ateneus 2025, que organiza la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC), concederán el 2 de diciembre el Premio Honorífico a la ilustradora Roser Capdevila, en reconocimiento a "una de las figuras más queridas e influyemtes de la cultura catalana contemporánea, creadora de universos imaginarios que han marcado a generaciones".

El Premio Honorífico tiene por objetivo dar valor a entidades, instituciones o personas que han destacado en su trabajo en el ámbito cívico, cultural o artístico, y el jurado ha querido destacar la coincidencia entre los valores de la obra de Capdevila y la labor que desarrollan los ateneos, informa la FAC en un comunicado este martes.

"El fomento de la cultura, la educación y la creatividad colectiva como herramientas de transformación social. Igual que los ateneos, Capdevila ha contribuido a hacer de la cultura un espacio compartido, abierto, participativo y profundamente vinculado a la lengua e identidad catalana", y el premio se dará en La Paloma de Barcelona.