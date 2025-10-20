RTVE Play impulsa 'Open Play', una nueva propuesta de contenidos audiovisuales junto a El Terrat

Algunos de los colaboradores - EL TERRAT

Combinará televisión, podcast y streaming y emitirá a partir del miércoles

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE Play ha impulsado 'Open Play', una nueva propuesta de contenidos, creada y producida en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) que busca "redefinir el panorama de las plataformas en España y abrir nuevas vías para el entretenimiento audiovisual".

En un comunicado de este lunes, El Terrat explica que Open Play propone una nueva forma de entretenimiento que combina televisión, podcast y streaming, y aspira a "marcar un antes y un después en el entretenimiento digital".

Se emitirá de lunes a jueves a partir de las 18.30 horas en la plataforma RTVE Play y en su canal de YouTube desde este miércoles y serán más de 4 horas de contenidos que se prolongarán hasta la medianoche, con el único paréntesis de la emisión de 'La Revuelta'.

El contenido se podrá consumir tanto en directo, a través de la emisión diaria, como en formato de videopodcast bajo demanda en plataformas de vídeo y de audio y también a través de clips en redes sociales.

Conducido por Ángela Fernández y Lara Palma, 'Open Play' contará con colaboradores como Taka Gómez e Inés Hernand, al frente de un informativo diario a las 21 horas.

CONTENIDOS

Además, contará con la participación de "destacados nombres del humor" que intervendrán en distintos formatos de videopodcast, como Miguel Maldonado o Ignatius Farray, y otras voces reconocidas como Nuria Marín o Marta Riesco.

El programa combinará entrevistas, actualidad y participación del público, que podrá enviar ideas y mensajes en directo; y entre los videopodcasts incluidos en el formato destaca 'El Brain: la fábrica de ideas', donde un equipo de guionistas liderado por Marina Lobo diseña los contenidos de un programa de humor ficticio.

La programación se completará con otros espacios protagonizados por creadores como Luis Fabra, Javi Sancho, Dani Fez, Tomás Fuentes, Irene Minovas y Kike García, además de títulos como 'Pena y pánico', 'La hora fenomenal', 'Podcast: el podcast' y 'Señoras con visón'.