Rueda destaca el salto económico gallego en España desde la entrada en la UE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante la gala, a 3 de julio de 2026. - AEGA-CAT

BARCELONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes en Barcelona el gran avance de su comunidad desde que España entró en la UE hace 40 años.

Rueda ha clausurado este viernes por la noche los XXI Títulos de Excelencia Galega 2026, que otorga la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat), presidida por el empresario Amancio López Seijas.

Ha explicado que Galicia estaba en el 65% de la media de riqueza en España al entrar el país en la UE y que ahora está "en el grupo cabecero", lo que ha atribuido al talento de los gallegos de dentro y fuera de su tierra.

Por eso el presidente ha destacado que en cada edición de estos premios se pueden encontrar representantes de "ese talento gallego inagotable".

"Gracias a la Catalunya que acogió a tantos gallegos", que se siguen sintiendo bien acogidos, y ha agradecido a López Seijas que sea ejemplo de eso.

MENOR Y GAY: GALLEGOS Y PROGRESO

La consellera Menor ha afirmado que Catalunya ha sido tierra de acogida y de progreso, "continúa siéndolo hoy", y que eso explica buena parte de su prosperidad, también gracias a los gallegos.

Maria Eugènia Gay ha destacado que Barcelona es una ciudad de acogida y que los llegados a la ciudad han sido "motor" de progreso y de convivencia.

LÓPEZ SEIJAS: DESBUROCRATIZAR

López Seijas ha pedido ser capaces de atraer empresas a Catalunya, Galicia y toda España: "Necesitamos desburocratizar".

También ha recordado a tres gallegos recién fallecidos: el restaurador Moncho Neira, el productor cinematográfico Julio Fernández y el periodista Fernando Ónega.

LOS PREMIADOS

Los 6 premiados han sido la escritora Espido Freire (categoría Artes), el médico Manuel Leyes Vence (Ciencias y Medicina), la piragüista Teresa Portela (Deportes), el periodista Javier Casqueiro (Comunicación), el ceo de Nordex, José Luis Blanco Diéguez (Empresa) y la Fundación Barrié (Acción Solidaria).

A la gala, en el Eurostars Grand Marina Hotel, también han acudido la conselleira de Economía gallega, María Jesús Lorenzana; la teniente de alcaldía de Barcelona Maria Eugènia Gay; el expresidente de la Generalitat José Montilla; la vicepresidenta de Pimec, Mireia Cammany, y el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget, entre otros.

Aega-Cat, con más de 300 empresas y presidida por López Seijas desde 2024, nació en 1989 para agrupar a los empresarios gallegos en Catalunya para potenciar las oportunidades de negocio, conservar las raíces y proyectar Galicia.