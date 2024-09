Rull no seguirá como presidente del Consell Nacional de Junts por "respeto" al Parlament

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado que no seguirá como presidente del Consell Nacional de Junts por "respeto a la institución" y para mantener una cierta neutralidad, textualmente.

"No he querido dejar la presidencia del Consell Nacional hasta ahora, pero ya adelanto que no voy a presentar mi candidatura", ha indicado en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha afirmado que "vista cuál es la situación" le gustaría mantener una cierta neutralidad en su posición, si bien respeta todas las posiciones que han habido anteriormente.

Respecto al papel del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la formación, ha abogado por "dar forma" a su liderazgo en el partido acorde con la realidad.

"La realidad de hecho y la realidad de derecho deben parejarse", ha opinado Rull, que ha puntualizado que el mecanismo en que esto se materialice lo tiene que escoger el mismo Puigdmeont.