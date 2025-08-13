SAE alerta de la "sobrecarga" de los auxiliares de enfermería en el Vall d'Hebron de Barcelona

Archivo - Fachada del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona/Catalunya (España) a 12 de mayo de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha alertado de la "sobrecarga" a la que está sometida la plantilla de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

En un comunicado de este miércoles, la organización asegura que lleva insistiendo desde marzo a la dirección del centro para que cubra las vacaciones, incapacidades temporales o licencias sindicales de los trabajadores, pero que los profesionales siguen "bajo la presión y el estrés que genera no contar con personal suficiente".

Apuntan que la sobrecarga laboral se acentúa durante el verano por el incremento de población flotantes y es "insostenible" para los profesionales en activo.

Además, aseguran que la merma en las plantillas ha obligado al Vall d'Hebron a cerrar camas y quirófanos, lo que "supondrá un incremento de las listas de espera".

Por su parte, el hospital asegura que la ratio de TCAE es la "adecuada" a la actividad asistencial de verano --que está totalmente garantizada-- tal y como pasa en el resto de hospitales.