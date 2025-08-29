Sales (Junts) acusa a Illa de hacer "propaganda" con la reunión del Govern en Arnes (Tarragona)

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - EUROPA PRESS - LORENA SOPENA - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de hacer "propaganda" con la reunión del Govern este viernes en Arnes (Tarragona) para comenzar el curso político.

En un vídeo en 'X' recogido por Europa Press, Sales ha asegurado que la política del Govern "está más pensada en el área metropolitana y no en el resto del país", y ha añadido que la gestión de Illa está dirigida a Barcelona y no a toda Catalunya.

"Empezamos este curso político de la misma manera que lo acabamos, sin previsión de presupuestos, sin resolver los problemas del país como el desaguisado de Rodalies o de educación", ha criticado la portavoz de Junts.

Ha reprochado a Illa que siga "sin plantarse en Madrid para defender los intereses de Catalunya", en cuestiones como el déficit fiscal o reclamar inversiones, tras lo que ha reivindicado a Junts como alternativa al Govern.

Sales ha defendido que su partido trabaja para "hacerse respetar en Madrid, para defender los intereses de los catalanes, para vivir plenamente en catalán y para continuar trabajando por la independencia".