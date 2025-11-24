Sales (Junts) cree que el Govern está "dormido, pendiente del PSOE" y no prioriza a Catalunya

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha lamentado que el Govern, presidido por el socialista Salvador Illa, está "dormido, pendiente del PSOE" y es incapaz de priorizar los intereses de Catalunya.

Lo ha dicho este lunes en El Vendrell (Tarragona) en el marco del ciclo de conferencias 'Junts s'explica', donde la formación ha abordado las principales propuestas para dar respuesta a los retos que afronta el Baix Penedès, una de las comarcas con más crecimiento demográfico de Catalunya, informa en un comunicado.

"El presidente Illa está más preocupado de hacer crecer la gran metrópolis que por garantizar un modelo de Catalunya que cuide comarcas, municipios y servicios esenciales", ha afirmado Sales.

En la conferencia también ha participado el diputado de Junts en el Congreso Josep Maria Cruset, que ha criticado el discurso del Gobierno: "Pedro Sánchez dice que vivimos el mejor momento económico de la historia, pero en la calle cuesta mucho encontrar a alguien que lo vea así", ha expresado.

Además, Cruset ha añadido que el 19% de los trabajadores cobran menos de 15.000 euros brutos al año, y a pesar de reconocer que hay indicadores macroeconómicos positivos, la realidad de las familias es otra.

NECESIDADES EN EL PENEDÈS

Por otro lado, la diputada en el Parlament Montse Ortiz ha destacado que en el Parlament defiende al Baix Penedès y al Penedès en conjunto, una comarca que, según ella, crece como ninguna otra pero es ignorada por el Govern: "Falta de inversiones, movilidad colapsada y Rodalies con incidencias diarias", ha lamentado.

Finalmente, el presidente comarcal de la formación y alcalde de Cunit (Tarragona), Jaume Casañas, ha remarcado que el Baix Penedès es un ejemplo de lo que pasa en Catalunya, ya que se ha triplicado la población y los servicios públicos están al límite.