Sales (Junts) critica que la ley para regular el alquiler de temporada se ha hecho "deprisa y mal"

Afirma que el Govern "ha impuesto un modelo de legislar sin diálogo, sin garantías" BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este martes que el proyecto de ley que pretende regular el alquiler de temporada, presentado por el Govern con apoyo de ERC, Comuns y CUP, se ha hecho "deprisa y mal" y por la puerta de detrás, textualmente.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Sales ha dicho que su partido presentará una solicitud de dictamen sobre el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Ha lamentado que el Govern y sus socios "no han tenido en cuenta al mundo local a través de las entidades municipalistas, pese a ser actores clave" y también que, durante la tramitación del proyecto, se han incorporado cuestiones como el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones a través de un proceso de enmiendas, sin la posibilidad de que otros grupos puedan hacer aportaciones, según ella.

"Con este filibusterismo parlamentario han vulnerado claramente el derecho de participación de los diputados", ha añadido.

También ha criticado que se haya acordado crear un nuevo tipo de contratos a partir de una ley ordinaria cuando, a su parecer, debería hacerse mediante una modificación del Código Civil catalán, y ha señalado que "han introducido efectos retroactivos que pueden restringir derechos individuales y crear inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos".

Sin embargo, ha asegurado que no se oponen al fondo de la cuestión: "Estamos de acuerdo en que hay que poner orden en el alquiler de temporada y evitar el fraude en su uso", y ha reprochado a PSC, ERC, Comuns y CUP que votaran en contra de una propuesta que Junts realizó para dar herramientas en este sentido.

CRÍTICAS A ILLA

En referencia a este proceso, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y su Govern han "impuesto un modelo de legislar sin diálogo, sin garantías" y ha expuesto que Junts defiende legislar con rigor, con participación y con respeto a la autonomía local, en sus palabras.

También ha criticado que no se aprobara la propuesta de Junts a finales del pasado año para crear una ponencia conjunta sobre vivienda: "Si esa iniciativa hubiera prosperado ya tendríamos un texto para todos, legislado desde el Parlament, con un acuerdo amplio".

"A nuestro entender lo único que ha cambiado es que los Comuns tienen al Govern contra la pared y le han impuesto desde hace tiempo su agenda", ha subrayado.

Preguntada por las críticas que puedan recibir de otras formaciones por esta decisión, ha defendido que "hay grupos parlamentarios que están basando sus propuestas sobre cuestiones ideológicas y populistas, que huyen de la realidad, sin base técnica y sin consenso", motivo por el cual, asegura, Junts solicita al CGE que se pronuncie.