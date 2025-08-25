Sales (Junts) critica que "mientras el Govern está de vacaciones el caos es diario en Rodalies"

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este lunes la situación en la red de Rodalies diciendo que "mientras el Govern está de vacaciones el caos es diario".

Sales se ha referido así en un comunicado a las incidencias del sábado y el domingo por la caída de la catenaria en la línea R3 y a los problemas de este lunes por el incendio de un vagón en Calafell (Tarragona).

También ha añadido que "el caos es permanente" y que durante el mes de julio se suprimieron 700 trenes de Rodalies.

Esta, ha dicho Sales, "es la normalidad del Govern del presidente Illa", algo que, en sus palabras, perjudica a todos los catalanes ya que, afirma, Illa no reconoce el déficit de inversión.

Por último, ha asegurado que el Govern de Salvador Illa "no trabaja por un traspaso real y efectivo de Rodalies", posición que, ha explicado, defiende Junts para tener mejores y más competentes infraestructuras, textualmente.