Sales (Junts) pregunta a ERC y Comuns si avalarán los Presupuestos tras el 'no' de los docentes

La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante un sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, el pleno del Parlament debate el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat 2 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha preguntado a ERC y Comuns si avalarán el proyecto de Presupuestos de este año tras el 'no' de los docentes al preacuerdo que lograron la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con Ustec·Stes y Aspepc·Sps el pasado viernes.

"Piensen bien si deben hacer alguna modificación antes de aprobar estos Presupuestos. Puede que al rincón de pensar tengan que ir ustedes después de lo que ha pasado hoy", ha sostenido en el debate de totalidad de las cuentas.

Para Sales, los maestros han decidido rechazar el preacuerdo porque "esto no va de sueldos, va de dignidad", lo que considera que representa otra enmienda a la totalidad a la gestión del Govern.