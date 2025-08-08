Sales (Junts) "suspende" al Govern de Illa un año después de su investidura

La Portavoz De Junts En El Parlament, Mònica Sales, Ha Afirmado Que El Govern Del Presidente De La Generalitat, Salvador Illa, "Suspende Claramente" Un Año Después De Su Investidura. - EUROPA PRESS

Recuerda el regreso de Puigdemont hace un año como un día "muy intenso"

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha afirmado que el Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "suspende claramente" un año después de su investidura.

"Catalunya está peor que hace un año y en un retroceso en todos los ámbitos", ha asegurado este viernes en declaraciones a la prensa en la Cámara catalana coincidiendo con el primer año de legislatura.

Ha criticado que este Govern es el "de la mala gestión", y ha señalado los problemas en Rodalies y en la Conselleria de Educación con la asignación de plazas docentes y de Formación Profesional (FP).

También ha dicho que es el Govern de los incumplimientos: "Ni presupuestos, ni modelo de financiación singular, ni traspaso real de Rodalies", y ha añadido que Junts es la única alternativa sólida al Govern que lidera el PSC.

"SUMISIÓN" AL GOBIERNO

Sales también ha lamentado "la sumisión" de Illa al Gobierno central que le impide defender los intereses de los catalanes en Madrid y reclamar el cumplimiento de las inversiones, según ella.

Ha expresado que este es "el Govern de la desnacionalización, que menosprecia la lengua, que siempre pone la alfombra roja a Felipe VI y que trabaja para convertir la nación en una región".

Ha advertido de la debilidad del Govern, que no ha podido aprobar la cuentas y que ha usado "la geometría variable entre el tripartito de izquierdas y el tripartito del 155, con PP y Vox".

PUIGDEMONT

Preguntada por el regreso a España hace un año del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, con la intención de asistir al debate de investidura de Illa, Sales ha recordado que fue un día "muy intenso".

Ha destacado que el pasado 8 de agosto Puigdemont cumplió con "su compromiso" de desplazarse a Barcelona después de casi 7 años residiendo en Bélgica tras el 1-O para participar en la sesión de investidura como diputado electo.

"También cumplió con su compromiso de no dejarse detener. Era obvio que no se iba a dejar a pesar de la operación 'Gàbia", y ha criticado que no se esté dando cumplimiento a la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso.