Salesforce presenta en Barcelona su plataforma de agentes autónomos de IA Agentforce en catalán

Los sistemas agénticos asumirán el 22% de la carga laboral semanal para 2030, según IDC BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional tecnológica Salesforce ha presentado este miércoles en Barcelona el lanzamiento en catalán de Agentforce, una plataforma de agentes autónomos de inteligencia artificial (IA) que permite a las empresas prestar servicio de forma más eficiente y mejorar las relaciones con sus clientes y empleados.

El anuncio se ha hecho durante la jornada Innovation Day Barcelona donde se ha abordado el impacto positivo que tiene el uso de agentes de IA en los resultados de las empresas y a la que han acudido más de 300 personas.

La vicepresidenta de Salesforce, Dayana Peraza, ha asegurado durante la presentación que la IA agéntica "es mucho más que una nueva tecnología, es la próxima revolución".

Ha explicado que algunas empresas incorporan las nuevas tecnologías como "simple parche", mientras que la IA agéntica integrada permite que las decisiones sean más inteligentes, y las operaciones, más ágiles y eficientes, mientras crece la lealtad de los clientes, en sus palabras.

Peraza se ha referido al informe de International Data Corporation (IDC) 'Voice of the CEO on Digital Labor', según el cual la economía del trabajo digital generará un impacto acumulado de 13 billones de dólares a nivel global para 2030, equivalente al 4,2% del PIB mundial, con un retorno de 4,3 dólares por cada dólar invertido en IA.

El informe añade que las herramientas de IA permiten a los empleados ahorrar hasta un 40% de su tiempo de trabajo diario y se espera que los sistemas agénticos asuman el 22% de la carga laboral semanal para 2030; en España, el impacto económico acumulado será de 154.000 millones de dólares y los trabajadores prevén ahorrar el 35% de su tiempo gracias a la IA.

Por su parte, el vicepresidente de Salesforce, Jordi Ossó, ha dicho que la oportunidad para las empresas "ya está aquí", por lo que la empresa impulsó hace un año Agentforce, una tecnología, ha dicho, que genera un claro impacto no solo en clientes, sino también en los trabajadores.

"Lo importante es mezclar los humanos con los agentes, para hacer de la atención a los clientes un servicio potente", ha dicho el directivo de Salesforce, empresa que también ha incorporado la IA agéntica, con más de 100 agentes desplegados en sectores como ventas y marketing.

El director de Solutions Engineering de Salesforce, Gonzalo Goñi, ha detallado las prestaciones de Agentforce 360, un modelo más evolucionado que permite desarrollar agentes de forma más rápida, al conectarlos con aplicaciones y datos.

LA EXPERIENCIA DE DAMM

La manager Data & IA de Damm, Mireia Ferrés, ha explicado la experiencia de su empresa con Agentforce en el campo de la hostelería: "Ahora, con un solo clic, se ofrece mucha información y una propuesta comercial lo mejor posible", ha dicho, tras recordar que la cervecera incorporó la IA hace siete años.

Otras empresas, como Europastry, también se han sumado a la tecnología de Agentforce que, desde que se presentó hace más de un año, ha contabilizado 12.500 clientes en todo el mundo que han adoptado la IA agéntica; a partir de ahora estará disponible en lengua catalana en sus soluciones Agentforce Service y Employee Agent, aunque posteriormente se ampliará a otro tipo de agentes.