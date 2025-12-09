Salud cifra en un 5,9% el seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya este martes por la tarde

Médicos de Catalunya durante una manifestación frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya, 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 5,9% el seguimiento de la huelga de médicos en los centros del sistema público catalán este martes por la tarde.

Durante la mañana, la cifra ha sido del 7,2%, según Salud, mientras el sindicato convocante a nivel autonómico, Metges de Catalunya, sitúa el seguimiento global en un 45%.

Con la huelga, convocada a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, los facultativos protestan por un espacio de negociación propio, la eliminación de las guardias de 24 horas y contra el borrador del Estatuto Marco, entre otros.