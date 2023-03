Salud y Vall d'Hebron investigarán un vídeo de una enfermera que critica el C1 de catalán en las oposiciones

Balcells dice que se abre un expediente y defiende la garantía de la atención en catalán



BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat y el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona investigarán un vídeo colgado en la red social Tik Tok en la que una enfermera del centro critica la necesidad del C1 de catalán para las oposiciones para obtener una plaza de enfermería.

En el vídeo, ha criticado que sea necesario el "puto C1" de catalán para las oposiciones, y ha asegurado que no se lo iba a sacar.

"No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen que ver con actividad asistencial. Es evidente que no representan a la institución ni al centro", han remarcado a Europa Press fuentes del hospital.

El conseller de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, ha calificado en un tuit recogido por Europa Press de declaraciones "intolerables en una servidora pública", y ha anunciado la apertura de un expediente.

"Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en lengua propia de Catalunya, en eso trabajamos cada día", ha remarcado.