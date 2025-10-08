Salut detecta 48.000 pacientes frágiles polimedicados en tratamiento con vitamina D en Catalunya

Insiste en la importancia de un uso "adecuado" de los suplementos

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat tiene detectados cerca de 48.000 pacientes frágiles y polimedicados con tratamiento con vitamina D en Catalunya, más de 2.000 de los cuales con fragilidad avanzada, que serían candidatos a revalorar la necesidad de tratamiento.

En un comunicado de este miércoles, Salud ha insistido en la importancia de hacer un uso "adecuado" de los suplementos de vitamina D, en el marco de la campaña 'Pastillas, solo las necesarias', para la que ha elaborado nuevo material informativo.

La determinación de los niveles de vitamina D no está indicada de forma rutinaria en personas asintomáticas sin factores de riesgo, ya que no se ha demostrado que esta práctica tenga un "impacto positivo" sobre su salud.

En cambio, sí está recomendada en personas con grado de fragilidad inicial o moderada o con síntomas de déficit, o en grupos con riesgo elevado de sufrirla.

En el caso de los pacientes frágiles, sobre todo los de edad más avanzada, hace falta hacer una valoración individualizada y considerar iniciar o continuar el tratamiento solo en pacientes en los que el objetivo terapéutico sea "la mejora de su funcionalidad".

Salud ha recordado que debe ser siempre el profesional sanitario quien debe valorar la necesidad de prescribir estos suplementos o de modificar o suspender el tratamiento, ya sea por falta de eficacia o a causa de efectos adversos o alteraciones con otros medicamentos.