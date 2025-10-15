Samitier (IBEC) aboga por aumentar la financiación en investigación y ve "lejos" el 2% del PIB

El director del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y catedrático de Electrónica e Ingeniería Biomédica, Josep Samitier, en la UIC Barcelona durante la entrevista para Europa Press - EUROPA PRESS

Defiende que en ciencia "los grandes eventos científicos, las ideas, las ha tenido gente joven"

El director del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y catedrático de Electrónica e Ingeniería Biomédica del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica de la UB, Josep Samitier, ha abogado por aumentar la financiación destinada a la investigación en España y cree que se está "aún lejos" de alcanzar la media europea de destinar el 2% del PIB.

En una entrevista de Europa Press este miércoles, tras su lección inaugural en UIC Barcelona para abrir el curso 2025-2026, Samitier ha señalado que, según los últimos datos, España ha destinado en torno al 1,5% ó 1,6% de inversión pública a investigación.

"Decíamos que en 2030 deberíamos llegar pero, con el crecimiento que llevamos, no parece que llegue", y ha lamentado que en otros ámbitos es muy fácil llegar al 2% pero que en ciencia cuesta mucho, aunque llevan años pidiéndolo.

"Un país no investiga porque es rico, es rico porque investiga", y ha defendido textualmente que, si lo que se quiere son soluciones a las demandas de la sociedad en ámbitos como la salud y el envejecimiento, se debe invertir en que la gente sea capaz de hacer cosas.

TALENTO

Por eso cree que se debe retener talento y, para hacerlo, se deben dar oportunidades a las personas y unas condiciones de trabajo adecuadas, algo que "va vinculado muchas veces con la inversión".

"Por ejemplo, los salarios predoctorales aquí son bajos. Una persona joven que ha hecho un grado, un máster y que tiene vocación para hacer investigación y quiere hacer el doctorado se encuentra con que, si quiere vivir solo y en una gran ciudad, lo tiene un poco complicado", añade.

Considera que la sociedad se debe concienciar sobre que estos estudiantes de predoctorado, de doctorado y de postdoctorado son "el futuro" y que se debe incrementar la inversión pública en investigación para potenciar estas carreras.

Aunque cree que la movilidad en investigación es muy importante, defiende que haya condiciones que permitan a estos investigadores que "si se van, que vuelvan", y que quienes se queden en España estén en unas condiciones económicas buenas.

"En la ciencia, muchas veces los grandes eventos científicos, las ideas, las ha tenido gente joven", y defiende que los institutos de investigación deben estar vinculados a las universidades.

IBEC

Samitier, que lleva 12 años al frente del IBEC, ha destacado el avance de la tecnología en los últimos tiempos y cree que, igual que a principios del siglo XX la Física fue una revolución, en la actualidad la Biología "está haciendo lo mismo".

"Hemos pasado de observar e intentar entender de una forma más o menos sistemática cómo funcionan los seres vivos, a poder no solamente entenderlos y comprenderlos, sino poder controlar e incidir", e insiste en que esto se consigue con la bioingeniería.

En cuanto a proyectos relevantes en los que esté trabajando el IBEC, afirma que se dividen en dos áreas: en la medicina de previsión y "poder descubrir la evolución de una enfermedad y cómo afectará una terapia"; y en la bioingeniería para terapias avanzadas y regenerativas.

Preguntado por la transferencia de conocimiento, Samitier ha señalado que el conocimiento, hasta que se lleva a la práctica clínica, "requiere años" y remarca que muchas de los avances que ahora se aplican surgieron hace 10 ó 15 años.

En este sentido, cree que circunstancias excepcionales como lo fue la pandemia del Covid-19 "aceleraron" estos avances, como por ejemplo sucedió con las vacunas de RNA, sobre lo cual dice que ya existía todo un conocimiento previo de años de investigación, pero que por la pandemia se agilizó.