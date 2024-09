Sàmper aboga por desburocratizar la administración y por una nueva ley de turismo con "consenso"

Creará un fondo para impulsar los semiconductores y apuesta por tener más suelo industrial



El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha abogado por desburocratizar la administración para facilitar el emprendimiento y por impulsar una nueva ley de turismo que tenga el "consenso" de los grupos políticos.

Lo ha explicado este jueves en su comparecencia en la comisión de Empresa y Trabajo del Parlament, donde ha expuesto el trabajo y los objetivos que quiere llevar a cabo al frente del departamento, entre los que está la voluntad de "ayudar a generar riqueza para poder distribuirla mejor".

Sobre la desburocratización, ha dicho que será un punto "extremadamente clave" de la legislatura, ya que es una prioridad del departamento que los empresarios tengan facilidad para desarrollar sus proyectos.

"Nos empezaremos a poner manos a la obra con la coordinación con los Ayuntamientos para que los modelos de ventanilla única funcionen", y ha dicho que empezarán a hablar del silencio administrativo positivo, es decir, de que la falta de respuesta de la administración en un trámite sea un 'sí'.

Sobre el retorno de las empresas que se fueron con el 'procés', ha detallado que el Govern trabajará para crear un ecosistema de confianza, pero que no pondrá multas a las que no vuelvan porque no cree que un "acto punitivo" sea útil.

TURISMO, POSITIVO PERO REGULADO

"Hay que hacer entender que el turismo es algo positivo para nuestra economía", ha defendido Sàmper, que también ha apostado por regularlo y encontrar nuevas fórmulas para desestacionalizarlo y que esté equilibrado territorialmente.

A su juicio, es "muy difícil cuestionar el turismo" si no hay un mecanismo consensuado que lo regule, por lo que ha pedido a los grupos políticos poder crear una nueva ley actualizada, ya que la última es de 2002.

Asimismo, cree que revisar el impuesto a las estancias en establecimientos turísticos no es una penalización al turismo: "El impuesto, la tasa, no es una multa, pero sí tenemos claro que el turista debe tener derechos y obligaciones".

Preguntado por si está a favor de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, ha dicho que sí: "No me esconderé de decirlo aquí y de decirlo allí donde esté".

POTENCIAR LA INDUSTRIA

Sàmper ha explicado que impulsarán actuaciones conjuntas en el ámbito del suelo industrial con el Institut Català del Sòl (Incasòl) "para poder competir en términos de suelo industrial con otras regiones vecinas".

"Será necesario que los costes estructurales de un nuevo desarrollo de suelo industrial, la luz, el agua, la depuración, el gas, la fibra, no los asuma de forma exclusiva al promotor", ha avanzado.

Ha explicado que elaborarán un nuevo Pacte Nacional per a la Indústria, ya que el actual caduca en 2025 y ha valorado que Catalunya está "constantemente castigada por el mapa de ayudas regionales" a la industria.

Sobre los coches eléctricos, ha valorado que se debe "reducir el 'gap' en la cadena de valor" de las baterías, y ha dicho que quieren crear un fondo orientado al impulso de los semiconductores y reactivar la Vall de l'Hidrogen de Catalunya.

DIÁLOGO SOCIAL

Para Sàmper, una de las prioridades será facilitar las condiciones para que "aumente el empleo y que este sea de calidad y estable", y ha destacado la transformación del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y el desarrollo de la oficina de atención al autónomo.

Ha explicado que han creado por primera vez una dirección general de diálogo social, ya que lo considera "imprescindible" para generar riqueza, y ha apostado por mantener el diálogo entre sindicatos, empresas y administración.

Según el conseller, las Cámaras de Comercio contarán con toda la colaboración de la Conselleria para avanzar en una nueva ley de Cámaras, "que debe estar basada en el máximo consenso posible y que debe garantizar un modelo estable en el tiempo".

En cuanto a la Secretaria de Políticas Digitales, ha apostado por impulsar el talento y proyectos basados en tecnologías digitales y por mantener el Mobile World Congress (MWC) más allá de 2030 por su gran impacto económico, algo que harán de manera conjunta con los consistorios de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts Joan Canadell ha defendido el proyecto del Hard Rock para crear empleo en Tarragona y ha hecho referencia al pasado de Sàmper como conseller de Interior durante el mandato del expresidente de la Generalitat Quim Torra: "¿Usted qué piensa hoy de las empresas que cambiaron su sede en 2017? ¿Lo mismo que hace unos años o ha cambiado de opinión?".

Para el diputado de ERC Jordi Albert, las medidas presentadas por Sàmper son "herencia" del exconseller republicano Roger Torrent, y el diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha defendido que la ley de turismo tendrá suficiente consenso para sacarla adelante, en sus palabras.

Desde el PP, la diputada Ángeles Esteller, ha apostado por crear un marco de estabilidad institucional y económica, por bajar los impuestos y por eliminar una "excesiva regulación" y burocracia.

El diputado de Vox Javier Ramírez ha criticado que Sàmper ha comprado el discurso y el programa político de ERC y su pasado como exconseller: "Ahora para continuar en el gobierno rinde pleitesía a Illa".

Para el diputado de los Comuns y alcalde de El Prat (Barcelona), Lluís Mijoler, la transformación y las políticas de empleo deben estar basadas en el consenso entre los distintos sectores, y ha dicho que para buscar este consenso siempre tendrá "la mano tendida" del partido.

Desde la CUP, la diputada Laure Vega ha apostado por cadenas de valor completas y auxiliares: "Estamos diciendo que la política industrial debe parecerse menos al lobo de Wall Street".

La diputada del PSC, Conchi Jiménez, ha destacado el "trabajo transversal" entre todas la consellerias que tienen alguna relación con Empresa y Trabajo, y ha subrayado la importancia de crear puestos de trabajo de calidad.