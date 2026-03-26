Sàmper asegura que las ayudas ante el conflicto en Irán se pueden ampliar aunque no haya cuentas

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado este jueves que las medidas anticrisis aprobadas este martes por el Govern ante los efectos de la guerra en Oriente Medio por valor de 400 millones de euros se pueden ampliar aunque no haya Presupuestos.

"Esta es una partida de emergencia y, por tanto, es una partida que, si requiere de más dinero, estará movilizado", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha recordado que, de los 400 millones de euros, 217 son para empresas, 154 para incentivar la transición energética y 30 para las familias.

Sobre el corte en el túnel de Rubí (Barcelona) que afecta al tráfico de mercaderías, ha expresado que este "no nos está preocupando" y ha afirmado que se restablecerá de forma inmediata.