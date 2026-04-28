Sàmper asegura que el mercado laboral catalán "continúa generando oportunidades"

(I-D) La Directora Del Observatori Del Treball I Model Productiu, Manuela Redondo; El Conseller De Empresa Y Trabajo, Miquel Sàmper, Y El Secretario De Trabajo, Paco Ramos - GENERALITAT

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que el mercado laboral catalán "continúa generando oportunidades" y tiene capacidad tractora, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

Ha reaccionado de este modo a la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra un aumento del 24,24% en el número de parados en Catalunya en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, hasta los 435.600.

Sàmper ha destacado el incremento de la población activa en un 0,9% respecto al trimestre anterior, que "evidencia que más gente quiere trabajar en Catalunya", lo que indica que el mercado laboral es dinámico.

El conseller ha señalado que trabajan para que haya "más empresas, más grandes, más solventes y con más beneficios" y que los trabajadores sean partícipes de esta riqueza.

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha señalado que la voluntad del Govern es "atender las expectativas del mercado laboral" y colaborar con las empresas para reforzar la orientación, la intermediación y la formación.