Sàmper cree que Catalunya es "refugio turístico" y que puede beneficiarse de la inestabilidad

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha señalado este lunes que Catalunya es "refugio turístico" y que el oeste del mundo puede beneficiarse de la inestabilidad a raíz del conflicto en Oriente Medio, y ha destacado la resiliencia del tejido empresarial catalán ante los cambios de la geopolítica mundial.

"Entiendo que la gente tendrá dificultades para tomar destinos que estén cercanos al lugar del conflicto. No sólo los destinos, sino que es una zona de muchos vuelos intermedios, muchas escalas que se hacen para ir a otros sitios que sí son seguros deben pasar por allí. Por lo tanto, el sur de Europa, y de forma especial el que está más hacia el oeste, como nuestro caso, puede tener un año muy bueno", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha expresado, ante la amenaza vertida por el presidente de EEUU, Donald Trump, del bloque total del estrecho de Ormuz, que este "está afectando mucho ya" a Catalunya, ha señalado el sector químico y agroalimentario como los más perjudicados y ha detallado la afectación en el sobrecoste de las mercaderías y el aumento de las primas de los seguros, entre otros.

SEGURIDAD Y DEFENSA

Sobre la creación de un programa para capacitar a hasta 400 empresas catalanas para que entren en el sector de la seguridad y la defensa, Sàmper ha explicado que Catalunya no tiene una tradición histórica en estos sectores, aunque sí que es "puntera y pionera" a nivel europeo en empresas de drones y satélites.

Ha argumentado que China ha abierto una gran brecha tecnológica con el mundo y ha defendido el acostamiento con el país asiático --en el marco de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China--, alegando que "es evidente" que el país quiere entrar en Europa.

Sàmper ha ejemplificado la 'joint venture' entre Chery y Ebro en la planta de la Zona Franca de Barcelona como modelo "en el que podríamos reflejarnos" en la relación con el país asiático.

DESCARTA MILITAR EN EL PSC

Preguntado por si prevé darse de alta como militante del PSC, lo ha descartado: "Mi valor, si es que aporto alguno, es la independencia que tengo. Esto lo he hablado muchas veces con el presidente Salvador Illa i Roca, y tengo la percepción de que el hecho de tener esa libertad ideológica y poder expresarla me hace más rico políticamente".

Ha afirmado que el presidente Illa tampoco le ha planteado dicha propuesta.