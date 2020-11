Sàmper puntualiza que Jordi Arasa no lidera los Tedax: "Se ha parado antes de que yo lo parara"

Afirma que lo hubiera impedido él mismo pero no ha sido necesario

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha puntualizado este viernes que el inspector de Mossos d'Esquadra Jordi Arasa no es el actual jefe de los Tedax, tal como se conoció esta misma semana, y sobre su ascenso ha afirmado: "Yo no lo he parado, se ha parado antes de que yo lo parara. Seguramente yo lo hubiese parado, pero no he llegado a pararlo".

Lo ha dicho en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que "no es verdad" que Arasa, quien fue apartado del orden público en junio tras una condena por lesiones en las cargas por el desalojo de la acampada de los indignados 15M en la plaza Catalunya de Barcelona, ocupe ahora el cargo de jefe de la unidad.

Sàmper ha afirmado que el expediente para trasladarlo "no está ejecutado, no está firmado siquiera", y ha afirmado que todo cambio de destino requiere de la firma del jefe técnico, del jefe político del cuerpo y del jefe operativo.

Ha explicado que Arasa ganó el concurso de oposición para postular a la plaza de jefe de los Tedax, aunque "se han de ver más cosas como su situación procesal", en relación a su condena a dos años y cuatro meses de cárcel por lesiones en las cargas del 15M cuando era subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (Arro).

Arasa recurrió la sentencia, por lo que aún no es firme y no se ha ejecutado, pero si el recurso confirma la condena "no podría tener el cargo", ha añadido Sàmper.

SIN CARGO OFICIALMENTE

El miércoles, varios medios publicaron, y fuentes cercanas al procedimiento confirmaron a Europa Press, el nuevo destino de Arasa frente a los Tedax tras ser apartado del orden público en junio.

Las mismas fuentes han matizado este viernes que, aunque el inspector aprobó el examen para liderar la unidad, "el procedimiento oficial no está completado" y que Arasa no ha llegado a ocupar oficialmente el cargo porque no se ha cerrado el procedimiento administrativo correspondiente.