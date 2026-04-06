Sàmper ve la bajada del paro en Catalunya como muestra del "robusto" tejido empresarial

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una foto de archivo. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado este lunes que la bajada del paro en Catalunya en marzo demuestra que el tejido empresarial catalán es "robusto".

Sàmper ha insistido en la "voluntad clara" del Govern de que los datos favorables lleguen al máximo número de familias catalanas, informa la Conselleria en un comunicado de este lunes.

El paró bajó en 3.777 personas en marzo en Catalunya (-1,15%), tras subir un 0,63% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 323.476.

Asimismo, disminuyó en 8.289 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,50%) en Catalunya.

"HACIENDO LAS COSAS BIEN"

El secretario de trabajo, Paco Ramos, ha destacado que los datos muestran como los trabajadores, empresas y agentes sociales y económicos "están haciendo las cosas bien".

"Ahora lo que toca es mejorar la calidad de la ocupación para que la prosperidad sea compartida, siempre que nos acompañe mínimamente el contexto internacional", ha añadido.