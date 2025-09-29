Sánchez aborda con Pimec los retos de las pymes en el actual contexto económico y geopolítico. - PIMEC

La patronal pide medidas para que las pymes crezcan en dimensión

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con Pimec para abordar los retos de las pymes en el contexto económico y geopolítico actual, un encuentro en el que la patronal ha reclamado medidas para que las pequeñas y medianas empresas ganen dimensión, productividad y competitividad.

Así lo ha expresado Pimec en un comunicado, donde ha explicado que también ha estado presente el presidente de la entidad, Antoni Cañete, quien ha pedido al Gobierno central instrumentos para que las pymes "crezcan en dimensión para competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa".

En su intervención, Cañete ha recordado que, en Catalunya, "el 99,8% de las empresas son pymes --94,1% microempresas--, datos casi idénticos a los de España", mientras que en países como Alemania el porcentaje baja hasta el 82,5%.

El presidente de Pimec ha subrayado que "la falta de dimensión no es fruto de la casualidad, sino de una anomalía histórica", alegando que, textualmente, las pymes no tuvieron voz propia en el diálogo social español durante demasiado tiempo.

En este sentido, ha agradecido a Sánchez la apuesta del Gobierno por "abrir este espacio a nuevos actores, cosa que ha favorecido la incorporación de Pimec al Consejo Estatal de la Pyme y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos".

REIVINDICACIONES

En paralelo, Cañete ha instado a "desbloquear asuntos pendientes", como los nombramientos caducados del nuevo Consejo Económico Social, una cuestión que a su parecer sí que se ha producido en el ámbito europeo, donde Pimec se ha incorporado recientemente al Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Asimismo, ha puesto de relieve que la "infrafinanciación crónica" en Catalunya constituye, textualmente, un obstáculo añadido para el crecimiento de las pymes y para la competitividad del conjunto de la economía.

Durante el encuentro, se han abordado cuestiones como la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell y de cómo esta podría impactar en el acceso a la financiación de las pymes, la dificultad de encontrar personal cualificado, el absentismo laboral o cómo la burocracia "lastra" la competitividad.