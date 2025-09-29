Sánchez, Alegría, Illa y Prieto visitan el CAR de Sant Cugat (Barcelona)

Rodríguez Uribes, Pilar Alegría, Salvador Illa y Pedro Sánchez en el CAR de Sant Cugat. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, han visitado este lunes el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

También han asistido el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Este mismo lunes, Sánchez y Prieto tienen prevista una visita al DFactory de la Zona Franca de Barcelona junto al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.