Sánchez exige que "cualquier negociación" sobre Ucrania parta de la propuesta de paz de Zelenski

Señala la guerra como su primera prioridad, seguida por la desigualdad y la transición ecológica



BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha exigido que "cualquier negociación diplomática que se haga" sobre Ucrania --en sus palabras-- parta de la propuesta de paz formulada por su presidente, Volodomir Zelenski, en el marco del G20.

Lo ha dicho en una entrevista de 'El Periódico' de este lunes recogida por Europa Press, después de trasladarse este sábado, primer día de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a Kíev.

Sánchez ha señalado este conflicto como su "primera prioridad" y ha insistido en el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en los ámbitos militar, humanitario y económico, que a su juicio es sin fisuras.

Ante la situación en Rusia, ha concluido que "hay una división dentro del régimen de Putin sobre la evolución de la guerra y la estrategia que se está siguiendo" y no ve rechazo social al movimiento de contestación del presidente ruso, a quien ha acusado de plantear una vía imperialista y de tener ansias de anexión territorial.

En esta línea, ha considerado la guerra un intento de debilitar el proyecto europeo y ha pedido fortalecer su integración, lo que cree que distingue al Gobierno de "la aproximación que tiene la derecha, la ultraderecha".

REGLAS FISCALES Y MERCADO ELÉCTRICO

El presidente del Gobierno ha erigido como su segunda prioridad durante el semestre la desigualdad social que "siguen viviendo y sufriendo buena parte" de las naciones europeas y la transición ecológica como la tercera.

Preguntado por la reforma de las reglas fiscales, ha abogado por "encontrar una senda de consolidación fiscal para que las cuentas públicas cuadren" y alinear dichas normas con objetivos de transición ecológica y transformación digital.

Ha advertido que el mercado eléctrico "ahora mismo, con las actuales reglas, no funciona, es disfuncional", por lo que ha pedido reformar sus normas e impulsar las renovables.

En esta línea, ha sostenido que el crecimiento económico español "fundamentalmente se explica por el buen comportamiento del sector exterior", especialmente en la exportación de servicios, cuya evolución ha calificado de extraordinariamente positiva y ha vinculado con la excepción ibérica.

ESPAÑA EN LA UE

Sánchez ha valorado que, en Europa, España se ve como un socio leal y constructivo que defiende sus intereses desde la propuesta y no desde la crítica, ha dicho: "España era europeísta y es europeísta no por necesidad, no por interés, sino por convicción, que estamos a las duras y a las maduras".

Ha advertido que un Ejecutivo de PP y Vox "sería una gran pena" para España y para Europa y constituiría un retroceso inaceptable.

"Necesitamos un gobierno pro europeo, no gobiernos, en este caso de cara al 23 de julio, que se alineen con otras naciones que tienen gobiernos abiertamente contrarios al proyecto europeo", ha zanjado.