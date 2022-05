Sànchez (Junts) ve "consenso político y más consenso social" en el acuerdo sobre el catalán

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este martes que la proposición de ley en defensa del catalán en la escuela acordada entre su grupo, el PSC-Units, ERC y los comuns recoge "consenso político y más consenso social" respecto al redactado alcanzado en marzo para reformar la Ley de Política Lingüística, del que su partido se descolgó.

En rueda de prensa en el Parlament junto con la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, Sànchez ha explicado que durante las negociaciones han estado en contacto con Plataforma per la Llengua, Òmnium y con entidades de la comunidad educativa, y cree que "los elementos que habían generado preocupación y malestar en marzo, en lo que debía ser la reforma de la Ley de Política Lingüística, no tienen razón de ser".

Según Sànchez, el acuerdo garantiza la vehicularidad del catalán en el sistema educativo "de manera clara e inequívoca"; da garantías a los docentes y a los directores de los centros para que puedan ejercer sin interferencias ni presiones su trabajo; rechaza las cuotas y da impulso a las aulas de acogida.

También defiende que se establece que, exclusivamente, los criterios pedagógicos determinarán el uso de las lenguas, y ha compartido con Sales que el texto recoge que el catalán será la lengua vehicular y que el castellano será "lengua de aprendizaje, no vehicular" en la escuela catalana.

"Hay escuelas en las que se hacen asignaturas en inglés y forman parte del aspecto curricular del centro educativo, pero no es la lengua vehicular. No queremos entrar en polémicas", ha subrayado Sànchez, que no ve en el acuerdo una forma de acatar la sentencia del 25% y se ha mostrado abierto a escuchar las propuestas que haga la CUP para ver si pueden sumarse al consenso.